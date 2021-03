Le PSG ferait sans doute une grosse erreur en faisant son possible pour faire signer Cristiano Ronaldo l’été prochain.

On parle de plus en plus de la possibilité de voir Cristiano Ronaldo rejoindre le PSG en fin de saison. Le joueur semble vouloir un nouveau challenge et la Juventus ne serait pas contre le fait de se séparer de son imposant salaire pour reconstruire une partie de son équipe. Mais ce serait une folie pour le PSG.

Une dépense hors norme

Ronaldo a encore un an de contrat et touche un salaire de près de 30 millions d’euros par an. Il faudrait donc une dépense colossale pour un joueur qui s’approche plus que jamais de la fin de sa carrière et qui, même s’il conserve un niveau impressionnant, pourrait bien avoir du mal à rivaliser dans les mois à venir.