Les dirigeants de l’OM vont rapidement devoir trancher la question de l’avenir de Kamara qui pourrait bien rapporter gros.

Les dirigeants marseillais ne savent pas trop sur quel pied danser au sujet de Bouba Kamara. Le joueur est l’une des rares satisfactions de la saison et il a pris une nouvelle ampleur sous le maillot phocéen depuis maintenant quelques mois. La logique voudrait que le club se batte pour le garder.

Il peut rapporter gros

Mais Kamara commence à intéresser de très gros clubs et pourrait rapporter gros. On commence à parler pour lui d’un transfert qui pourrait rapporter jusqu’à 30 millions d’euros dans les caisses du club et qui pourrait permettre de recruter. La question va devoir être tranchée rapidement au sein de l’OM.