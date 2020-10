Le PSG risque bien de devoir choisir entre Neymar et Mbappé pour savoir lequel des deux recevra une grosse offre de prolongation.

Le PSG va devoir choisir entre Neymar et Mbappé dans les semaines à venir. Il semble totalement impossible de prolonger le contrat des deux joueurs qui sont liés jusqu’en 2022. Financièrement il semble impossible de proposer deux contrats de haut niveau et il va donc falloir choisir.

Choisir vite

Le plus logique serait de conserver Neymar qui semble le plus proche d’accepter une prolongation alors que Mbappé semble plutôt parti pour découvrir un nouveau championnat et prolonger son apprentissage. Il faut choisir rapidement pour ne pas envoyer de mauvais message aux joueurs.