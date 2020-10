La presse espagnole commence à évoquer le fait que Benzema soit sacrifié en fin de saison pour faire de la place à Mbappé.

Zidane et Benzema sont très proches, cela se sent à chaque prestation de la formation espagnole. L’attaquant français, souvent critiqué, donne le meilleur de lui-même quand Zidane est sur le banc et apprécie cette relation de confiance avec son entraîneur. Mais qu’en sera-t-il à l’avenir ?

Faire de la place à Mbappé ?

Zidane veut absolument recruter Mbappé la saison prochaine et on peut se demander si les deux attaquants peuvent cohabiter. À tel point que la presse espagnole commence à évoquer le fait que Benzema soit vendu en fin de saison ou bien qu’il serve de monnaie d’échange.