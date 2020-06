Dans la campagne de prolongation de contrat que mène Leonardo, une star du PSG va être servi après les dossiers Neymar et Mbappé.

L’été du PSG sera totalement réussi si Leonardo parvient à réaliser le double exploit de prolonger Kylian Mbappé et Neymar. Le Brésilien est aux manettes depuis plusieurs mois et rêve de pouvoir y parvenir. Une fois que ces deux dossiers seront bouclés, il s’ataquera à un troisième, plus simple.

Di Maria, prochain récompensé

Auteur d’une nouvelle saison de haut-vol, Angel Di Maria va lui aussi être prolongé par le PSG. Le quatrième fantastique aura sa récompense, lorsque Neymar et Mbappé seront bouclés. A 32 ans, Di Maria a encore de belles années devant lui et sa patte gauche peut encore faire très mal.