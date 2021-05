Tous les signaux semblent au vert pour la signature de Kean au PSG. Everton ne devrait pas le bloquer.

Les dirigeants du PSG travaillent depuis plusieurs semaines déjà. Sur l’avenir de Moïse Kean. Le joueur a convaincu cette saison en étant décisif à plusieurs reprises. Mais comme il n’y avait pas d’option d’achat dans son prêt, le club d’Everton à qui il appartient toujours demande beaucoup d’argent.

À quel prix ?

On parle de 40 millions d’euros alors que Leonardo aurait aimé ne pas payer plus de la moitié. Mais l’entraîneur d’Everton, Carlo Ancelotti, a affirmé qu’il ne voulait pas retenir Kean contre son gré. Le joueur pourrait donc obtenir gain de cause, mais reste à savoir à quel prix.