L’OM ne prend-il pas un gros risque en payant aussi cher pour un seul joueur alors que les finances sont limitées ?

Les dirigeants de l’OM foncent tête baissée sur le transfert de Gerson et les négociations avec Flamengo sont toujours très actives. On parle d’un transfert qui pourrait coûter près de 25 millions d’euros à Marseille alors que les finances du club sont dans le rouge et qu’il faut faire des économies.

Avec quel argent ?

Mettre autant d’argent sur un seul joueur quand les finances sont dans le rouge est un vrai risque. Pour être fort l’an prochain, l’OM va avoir besoin de recruter plusieurs joueurs et ne peut pas se permettre de prendre le risque de mettre tous ses œufs dans le même panier. À moins que l’OM ne dispose finalement d’un budget de recrutement plus important que prévu.