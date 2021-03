Si le PSG parvient à conserver Mbappé et Neymar, cela pourrait bien lui coûter une fortune chaque année.

Le PSG veut absolument conserver ses stars et fait tout son possible pour prolonger les contrats de Neymar et de Mbappé. Mais tout cela va avoir un coût impressionnant au niveau de la masse salariale, car les joueurs demandent des salaires de folie pour rester à Paris.

Un coût impressionnant

Ainsi, on parle désormais d’un salaire annuel qui pourrait atteindre les 35 millions d’euros pour Mbappé ce qui fait que le duo offensif pourrait coûter plus de 70 millions d’euros par an aux dirigeants parisiens. Une masse salariale impressionnante qui pourrait bien empêcher Paris d’attirer d’autres stars.