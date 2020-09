À partir de la saison prochaine, Mbappé pourrait bien toucher un salaire totalement impressionnant.

Mbappé n’aura plus qu’un an de contrat à l’issue de la saison et il devrait bien profiter de sa situation contractuelle pour signer un nouveau contrat en or que ce soit à Paris ou ailleurs. De nombreux clubs sont sur les rangs pour le recruter en juin prochain. Voilà qui devrait lui permettre de signer un très gros contrat.

Un salaire incroyable

Selon la presse étrangère, Mbappé pourrait toucher un salaire de 40 millions d’euros par saison à compter de l’été 2021. Un salaire qui ferait de lui l’un des joueurs les mieux payés de la planète et qui pourrait asseoir son statut de nouvelle star mondiale.