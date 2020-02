Leonardo s’intéresse au profil de Havertz, mais la somme demandée pour son transfert à de quoi refroidir.

Leonardo est à l’affût pour dénicher les meilleurs talents du football mondial et il est bien sûr très attentif à la progression du jeune milieu de terrain du Bayer Leverkusen, Kai Havertz qui a tout juste 20 ans et qui enchaîne les performances de très haut niveau en Bundesliga.

C’est trop cher

Les plus grands clubs du monde sont sur les rangs et cela pourrait bien faire grimper le prix de ce jeune joueur. La formation allemande demande déjà près de 130 millions d’euros aux clubs qui viennent prendre des renseignements. On imagine mal Leonardo accepter de s’aligner sur ces demandes.