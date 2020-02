Le Barça va devoir trouver un club pour Coutinho en juin et peut espérer recevoir deux offres de Premier League.

Les dirigeants du FC Barcelone vont devoir absolument trouver une solution pour Coutinho lors du prochain marché des transferts. Il devient clair que le Bayern Munich ne va pas lever l’option d’achat, car elle est considérée comme bien trop élevée par les dirigeants allemands.

Deux clubs très intéressés

Il va donc falloir baisser son prix et on parle désormais de 75 millions d’euros pour un transfert en juin. La chance du Barça, c’est que le joueur conserve une belle cote sur le marché anglais et les Catalans pourraient recevoir deux belles offres de la part de Manchester United et de Chelsea.