Malgré plusieurs intérêts de clubs européens, Mauricio Pochettino veut à nouveau coach en Premier League.

Licencié il y a quelques mois par Tottenham, Mauricio Pochettino espère retrouver un banc rapidement. Mais alors que son nom a circulé au Barça, dans la capitale française ou encore au Bayern Munich, l’Argentin a une préférence claire pour son futur.

Pochettino veut l’Angleterre

L’ancien défenseur central veut à nouveau travailler en Premier League. « Je suis prêt et j’attends un nouveau défi. J’ai la conviction et la confiance que le prochain défi sera fantastique. Pour être honnête, j’aimerais travailler en Premier League. Ça va être difficile, je sais, et pour l’instant c’est un moment à attendre et nous verrons ce qui se passera. C’est un moment de récupération, ou on peut penser un peu à soi et de se préparer parce que dans le football, quelque chose peut toujours arriver et il faut être prêt », a récemment expliqué l’entraîneur.