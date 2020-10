Les rumeurs d’une possible vente de l’OM dans les mois à venir commencent de nouveau à courir.

On a beaucoup parlé d’une cession de l’OM au cours des derniers mois, mais il faut bien reconnaître que rien de sérieux ne s’est passé autour de la formation phocéenne. McCourt n’a cessé déclaré qu’il n’était pas vendeur, mais il ne refusera pas une approche sérieuse.

McCourt pourrait vendre

Et selon certaines informations, McCourt pourrait chercher à vendre le club selon les premiers bruits qui courent. Mais il ne sera pas simple de trouver preneur et tout pourrait dépendre des résultats de l’OM dans les mois qui viennent. I lest toujours plus simple de vendre un club en bonne santé…