Le Barça veut se renforcer en janvier, mais ne pourra pas boucler une piste trop chère au mercato.

Le FC Barcelone veut profiter du marché des transferts hivernal pour apporter un peu de sang neuf dans l’équipe notamment au niveau des postes offensifs. Mais le club catalan manque de moyens financiers et ne pourra pas faire n’importe quoi. C’est la raison pour laquelle la piste Depay est la seule crédible.

Pas beaucoup d’argent

Le Néerlandais n’aura en janvier plus que 6 mois de contrat et il pourrait donc bouger pour une somme d’environ 8 millions d’euros. Une somme qui reste à la portée des Catalans et ces derniers ne pourront pas mettre plus d’argent à moins de boucler un gros départ.