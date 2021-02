Griezmann est en train d’inverser la tendance du côté de Barcelone et le club n’envisage plus du tout de le brader en fin de saison.

Il y a encore quelques semaines, le départ de Griezmann en fin de saison ne faisait aucun doute. Le champion du monde était dans une situation d’échec après près de deux ans et le Barça a besoin de faire entrer de l’argent dans les caisses quitte à brader ses meilleurs éléments.

Il pourrait rester

On parlait d’un départ possible à moins de 60 millions pour le Français. Mais tout a changé en quelques semaines. Griezmann semble retrouver son meilleur niveau peu à peu et on commence même à évoquer le fait qu’il puisse rester au moins une saison de plus en Catalogne.