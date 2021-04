L’OM cherche un gardien de premier plan, mais une piste de Longoria pourrait bien être totalement hors de portée.

L’OM doit penser au poste de gardien de but, car il va falloir assurer la succession de Mandanda dans les mois à venir. Le club aimerait un gardien jeune avec un fort potentiel et Longoria creuse déjà de nombreuses pistes en ce sens. Il a notamment pris des renseignements sur Alessio Cragno.

Des prétendants prestigieux

Ce dernier ne manque pas de pistes pour la saison prochaine et pourrait coûter bien cher. On parle d’un transfert qui devrait logiquement approcher les 20 millions d’euros et l’OM ne sera sans doute pas en mesure de payer un tel montant pour un gardien. Naples et l’Inter sont notamment cités parmi les prétendants.