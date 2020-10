Le Milan AC semblait être le club étranger le plus intéressé par Thauvin, mais une autre formation commence à placer ses pions.

Florian Thauvin sera en fin de contrat à l’issue de la saison. Les dirigeants marseillais ont toujours pour objectif de le convaincre de prolonger son bail, mais il faut se rendre à l’évidence : la plus forte probabilité est bien qu’il profite de la situation pour signer un gros contrat à l’étranger.

Une très belle offre ?

Le Milan AC suit Thauvin de très près, mais d’autres clubs commencent à placer leurs pions et une destination surprise n’est pas à exclure. Ainsi, le nom du FC Séville revient de plus en plus souvent. Le club espagnol apprécie le champion du monde et serait en mesure de lui faire une très belle offre.