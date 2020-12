Le Milan AC ne peut pas offrir plus à Florian Thauvin que sa dernière offre.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin a de grandes chances de quitter le club phocéen. Le champion du monde français serait très attiré par une expérience à l’étranger et l’intérêt du Milan AC ne le laisse pas indifférent.

Thauvin prêt à baisser son salaire ?

Mais pour rejoindre Milan et quitter l’OM, Thauvin devra accepter une nette baisse de salaire. Milan lui propose en effet 3 millions d’euros par an, alors qu’il perçoit actuellement près de 5 millions à Marseille. Mais Milan n’a pas forcément les moyens de lui offrir plus et Thauvin va donc devoir prendre une décision forte.