Thauvin a la cote en Italie et un club de Serie A pourrait bien tenter de le recruter cet été.

Florian Thauvin assure qu’il n’envisage pas de faire ses valises cet été, mais il n’a plus qu’un an de contrat et il pourrait être poussé vers la sortie en cas de belle offre. Il est notamment apprécié en Italie et la presse locale affirme qu’il est suivi de près par l’Atalanta Bergame.

Et le salaire ?

Le club italien suit le champion du monde de très près notamment parce qu’il pourrait bouger pour une somme raisonnable puisqu’il n’a plus qu’un an de contrat. Mais Thauvin pourrait avoir des exigences financières qui ne cadreraient pas avec la masse salariale du club…