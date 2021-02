Leonardo veut faire signer un grand défenseur et se poserait la question de lever l’option d’achat de Jules Koundé.

Leonardo serait bien en quête d’un très grand défenseur pour le prochain marché des transferts. On parle beaucoup de Varane ou de Ramos, mais d’autres pistes sont également creusées par le directeur sportif brésilien. La presse espagnole parle de plus en plus de Jules Koundé qui évolue avec le FC Séville.

75 millions

Le défenseur français fait une saison incroyable en Liga et s’impose comme l’un des meilleurs défenseurs de ce championnat. Il a une clause libératoire de 75 millions d’euros. Une somme qui peut paraître très élevée, mais la presse espagnole prête à Leonardo l’intention de la lever…