Le FC Barcelone doit trouver une solution pour Coutinho lors de ce marché des transferts, mais cela pourrait être compliqué.

Les dirigeants du FC Barcelone doivent faire des économies et ils doivent pour cela pousser vers la sortie des joueurs sur lesquels ils ne comptent plus. C’est le cas du milieu de terrain brésilien Coutinho qui avait coûté une fortune en indemnité de transfert et qui touche un très gros salaire.

Un salaire qui pose problème

Mais cela pourrait bien être le transfert le plus compliqué de l’été. Des clubs pourraient être intéressés, mais personne ne semble en mesure de payer son salaire. Barcelone aurait bien reçu des offres de prêts, mais pourrait être contraint de garder une part du salaire du joueur à sa charge.