On parle d’une possible prolongation de contrat pour Payet, mais l’OM a-t-il les moyens de l’offrir ?

Les dirigeants de l’OM vont devoir prendre une décision au sujet de Payet en fin de saison. Le joueur n’aura alors plus qu’un an de contrat et il ne faut pas prendre le risque de le voir partir libre en 2021. Par ailleurs, son excellente saison fait qu’il mérite un geste.

Un trop gros salaire ?

Mais les dirigeants phocéens n’auraient pas les moyens de lui offrir une prolongation de contrat, car Payet touche déjà l’un des plus gros salaires de l’effectif. L’OM doit faire des économies, mais cela pourrait bien avoir un impact sur la compétitivité de l’équipe dans les mois à venir.