Gareth Bale devrait logiquement bouger en fin de saison et tout le pousser vers son ancien club.

Gareth Bale va sans doute quitter Zidane en fin de saison. Il est temps pour le gallois de rejoindre une équipe qui va lui donner une totale confiance et il devrait logiquement retrouver la Premier League où il a laissé de très bons souvenirs. Tous les indices le poussent vers Tottenham.

Tout semble calé

C’est dans ce club qu’il a créé le début de sa légende et il pourrait bien y revenir en juin. Cette piste a été validée par José Mourinho et Tottenham a largement les moyens de boucler une telle opération. Le plus difficile sera sans doute d’offrir au joueur un contrat à la hauteur de celui qu’il a aujourd’hui.