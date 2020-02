Thomas Meunier est en fin de contrat, mais le plus simple pour le PSG serait de le convaincre de prolonger.

Même s’il ne semble pas dans les petits papiers de Tuchel, Thomas Meunier reste un joueur de talent qui a sa place au PSG. Leonardo l’a bien compris, car il tente depuis plusieurs semaines de le convaincre de prolonger son bail en faveur du club de la capitale.

Il faut le prolonger

Et il semble bien que cela soit la meilleure option. Le PSG n’a pas de plan B pour le poste de latéral droit et les joueurs de qualité à ce poste sont très rares. Laisser filer Meunier pousserait le PSG à trouver la perle rare sur le marché des transferts et elle pourrait coûter cher.