L’OM se penche sur la piste de Gedson Fernandes qui présente l’avantage d’être nettement moins cher qu’il y a quelques mois.

L’OM travaille déjà sur son prochain marché des transferts, car il ne faut pas perdre de temps. Le club phocéen va devoir avoir de bonnes idées, car il aura des moyens très limités. Longoria est en action et il aurait bien pris des renseignements sur le joueur de Benfica, Gedson Fernandes.

Un prix nettement en baisse

Grand espoir du football portugais, il marque le pas depuis quelques mois et ne fait plus partie des plans du sélectionneur national. Voilà qui devrait permettre de le faire signer pour une somme raisonnable. On parle de 10 millions d’euros aujourd’hui alors que sa cote était trois fois supérieure il y a quelques mois.