Le FC Barcelone tente de se rapprocher de Mino Raiola pour boucler deux très gros transferts cet été.

Les agents influents peuvent faire la pluie et le beau temps dans les grands clubs européens. C’est arrivé dans le passé avec Jorge Mendes et cela pourrait être de nouveau le cas avec l’Italien Mino Raiola. Le nouveau président du Barça, Joan Laporta veut se rapprocher de Raiola.

Il faudra de l’argent

Car l’agent italien gère quelques-unes des plus grandes stars du moment. Et le FC Barcelone veut en profiter. Les Catalans aimeraient faire signer deux joueurs qui sont représentés par Raiola, Paul Pogba et Erling Haaland. Il faudra néanmoins avoir beaucoup d’argent pour boucler ces transferts cet été.