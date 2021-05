L’OM pourrait être contraint de vendre Kamara lors du prochain marché des transferts et les dirigeants du club espèrent une belle somme.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont bien conscients qu’ils risquent d’être contraints de mettre Boubacar Kamara sur le marché des transferts cet été. Le joueur n’a plus qu’un an de contrat et a pour le moment refusé toutes les offres de prolongation qui ont été faites.

Une somme difficile à obtenir

S’il continue ainsi, il va falloir le vendre cet été et certains journalistes laissent entendre que le joueur sera dans le viseur de plusieurs grandes formations européennes. Mais à quel prix le vendre à un an de la fin de son contrat ? Les dirigeants marseillais auraient l’espoir de dépasser les 25 millions, mais cela pourrait être compliqué.