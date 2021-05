Les négociations sont ouvertes entre le PSG et le Stade Rennais pour le montant de l’indemnité de transfert de Camavinga.

Les discussions entre le PSG et le Stade Rennais pour le transfert de Camavinga sont ouvertes. En amont, Leonardo a obtenu des garanties de la part des proches du joueur et ce dernier serait convaincu par le projet parisien si le club parvient à trouver un accord sur le montant de l’indemnité de transfert.

Rennes demande beaucoup trop

Les demandes rennaises sont très élevées compte tenu du fait que le joueur n’a plus qu’un an de contrat. Le club breton aimerait 50 millions d’euros alors que certains clubs n’envisagent pas de proposer plus de la moitié. Leonardo étudie la possibilité de mettre des joueurs dans la balance pour faire baisser le prix.