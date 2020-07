Si l’OL veut vraiment vendre Thauvin lors de ce marché des transferts, il ne faut pas s’attendre à une grosse vente.

Florian Thauvin n’a plus qu’une année de contrat avec l’OM et il n’aurait pas l’intention de prolonger son bail avec la formation phocéenne. Une décision qui va forcément avoir un impact sur sa valeur marchande. L’OM peut-il prendre le risque de le voir partir libre dans un an ?

Il ne vaut pas grand-chose

Les dirigeants préféreraient une vente cet été, mais elle ne se fera pas à n’importe quel prix. Compte tenu de sa saison hachée et de ses conditions contractuelles, Thauvin ne vaudra pas très cher en cas de vente cet été. Marseille ne peut pas espérer le vendre pus de 15 millions. À ce prix, autant le conserver.