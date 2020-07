Les journaux espagnols ne cessent de parler de l’intérêt du Barça pour Neymar et commencent à évoquer des offres fantaisistes.

La presse espagnole ne cesse de parler de l’intérêt du FC Barcelone pour Neymar alors que l’attaquant brésilien n’a quasiment aucune chance de boucler ses valises cet été compte tenu de la situation imposée par la crise mondiale. Pourtant, ils ne passent pas une journée sans évoquer son avenir en Liga.

On verra dans un an

Et on commence à voir passer des offres qui ont de quoi donner le sourire. On parle de plusieurs joueurs en échange de Neymar dont Griezmann. Des offres qui font fantasmer, mais jamais de tels échanges ont réellement vu le jour. Si le Barça veut vraiment Neymar, il faudra sans doute attendre un an.