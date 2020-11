Si les chiffres sont vrais, les dirigeants marseillais demandent une somme totalement folle pour un transfert de Thauvin.

La presse italienne est toujours persuadée que les discussions sont actives pour un transfert de Thauvin au Milan AC. Le plus probable est que le champion du monde rejoigne la formation italienne en juin à la fin de son contrat, mais des discussions existent pour une arrivée en janvier.

Il vaut aux alentours de 5 millions ?

Mais les Italiens sont persuadés que Marseille ne lâchera pas son joueur en janvier pour moins de 20 millions. Une somme totalement hallucinante alors qu’il pourra partir libre six mois plus tard. En toute logique, l’OM ne peut pas espérer mieux qu’une somme comprise entre 5 et 8 millions pour lui en janvier.