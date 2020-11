Si Paris parvient à prolonger les contrats de Neymar et de Mbappé, cela pourrait avoir un impact durable sur le mercato du club.

Depuis l’arrivée des dirigeants qataris au PSG, le club a pris une autre dimension et a réussi à attirer des joueurs impressionnants. Mais il faut bien le reconnaître, pour convaincre de venir les joueurs, le PSG doit leur offrir des salaires qu’ils ne pourraient pas toucher ailleurs.

Un impact sur le mercato

Et cela pourrait bientôt prendre fin. Alors que Paris pourrait consacrer une somme folle aux prolongations de Neymar et de Mbappé, le club devra ensuite contrôler sa masse salariale et sans doute ne plus faire signer de joueurs à plus de 10 millions par saison pendant un bon moment.