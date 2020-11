Leo Messi est sur les tablettes du PSG, mais uniquement si le club ne parvient pas à conserver à la fois Mbappé et Neymar.

Malgré le démenti du père du joueur, le PSG est bien sur les rangs pour tenter de faire signer Leo Messi la saison prochaine alors que le joueur sera en fin de contrat. Mais cette venue ne peut pas se faire à n’importe quelle condition. Il est clair que Paris ne pourra pas avoir Messi, Mbappé et Neymar en même temps.

Le plus probable

Pour des raisons de masse salariale à contrôler, Paris fait de Leo Messi un plan B en cas de départ de l’un de ses deux joueurs offensifs. Car il ne faut pas se tromper, la grande priorité du club est bien de conserver à la fois Mbappé et Neymar. Et c’est aussi l’hypothèse la plus probable aujourd’hui.