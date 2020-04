La presse italienne affirme que le profil de Thauvin a bien été proposé à un club majeur de Serie A.

Thauvin n’a plus qu’un an de contrat et ne semble pas décidé à prolonger son contrat. C’est la raison pour laquelle les dirigeants pourraient fortement penser à le vendre lors du prochain marché des transferts. Et certains semblent déjà passés à l’action pour lui trouver une porte de sortie.

La Juve pas intéressée

En effet, la presse italienne affirme que le profil de Thauvin a été proposé aux dirigeants de la Juventus Turin pour la saison prochaine. Il est même précisé que l’OM demanderait 30 millions d’euros pour lui. Mais la Juventus semble avoir d’autres priorités et ne donnera pas suite.