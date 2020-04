Le PSG pourrait profiter de l’intérêt de la Juve pour Icardi pour récupérer un joueur gratuitement.

Le PSG a bien l’intention de lever l’option d’achat pour Mauro Icardi, mais l’attaquant argentin souhaiterait bien retrouver la Serie A la saison prochaine. Il est sur les tablettes de la Juventus et le PSG pourrait bien profiter de la situation pour récupérer un joueur gratuitement.

Un bon coup

L’option d’achat est de 70 millions d’euros, mais Paris devra verser 15 millions de plus si le joueur est vendu dans la foulée. Soit une somme globale de 85 millions s’il est vendu à la Juve. Pour convaincre le PSG, le club italien pourrait payer cette somme et mettre Alex Sandro en plus dans la transaction. Un moyen de récupérer le défenseur gratuitement pour Paris.