Florian Thauvin sera libre de tout contrat en juin 2021 et il a bien l’intention de profiter de cette situation.

Nombreux sont ceux qui parlent d’un possible transfert de Thauvin pour cet été puisque le joueur n’a plus qu’un an de contrat avec l’OM et que les dirigeants verraient donc d’un bon œil une belle vente afin de ne pas le voir partir libre e 2021. Mais c’est loin d’être gagné.

Aucune chance de prolonger ?

Personne n’offrira une grosse somme pour Thauvin cet été et le joueur n’aurait aucun intérêt à partir dans la précipitation. Il aurait bien l’intention de faire sa dernière année de contrat avant de profiter de sa liberté. L’OM n’a quasiment aucune chance de le prolonger à moins d’intégrer une clause libératoire très raisonnable.