Florian Thauvin pourrait rester à l’OM une saison de plus et quitter le club libre en 2021.

Lié à l’OM jusqu’en 2021, Florian Thauvin n’aura plus qu’un an de bail en fin de saison. L’OM va se retrouver dans une situation très délicate pour son champion du monde qui ne peut pas être prolongé compte tenu des finances du club. Dans le meilleur des cas, Thauvin partira cet été, à un tarif qui sera très éloigné de ce qu’auraient pu espérer les Olympiens il y a un an.

Thauvin prêt à rester un an de plus ?

Et dans le pire des cas, Thauvin partira libre en 2021. Après une dernière saison à l’OM. Et mauvaise nouvelle pour l’OM c’est le plan qu’envisagerait de suivre Thauvin à l’instant T. La perspective de jouer la Ligue des Champions avec l’OM intéresserait énormément le joueur olympien.