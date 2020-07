Pour relancer la machine du FC Barcelone la saison prochaine, Pep Guardiola semble bien être la seule solution.

Rien ne va plus au Barça et il faut déjà penser à la saison prochaine pour retrouver un jeu qui emballe les foules et qui permet de gagner des trophées. Setien ne devrait pas sauver son poste et il va falloir trouver un entraîneur capable de redonner une vraie dynamique.

Pas impossible

La grande priorité des dirigeants est de boucler un retour de Pep Guardiola et il est clair que cela semble être aujourd’hui la seule solution pour relancer la machine. Guardiola a encore un an de contrat avec Manchester City, mais il ne ferme pas la porte à un retour.