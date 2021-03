L’OM pourrait bien avoir du mal à conserver Milik la saison prochaine et il va sans doute falloir se battre pour cela.

Milik commence à prendre ses marques à l’OM et à enfiler les buts. Il devient de plus en plus important, mais on se pose encore des questions sur son avenir puisque Marseille a bien une option d’achat de 12 millions d’euros pour lui, mais il pourrait malgré tout animer le mercato à en croire la presse italienne.

Pas simple de rivaliser

La Juventus est en quête d’un attaquant pour la saison prochaine et verrait d’un très bon œil un transfert de Milik. Pour le conserver, il va donc falloir que l’OM se batte pour convaincre le joueur et il ne sera sans doute pas simple de rivaliser avec la Juventus, aussi bien sportivement que financièrement.