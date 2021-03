Jorge Mendes fait son possible pour convaincre le PSG d’offrir un contrat à Cristiano Ronaldo.

L’agent le plus influent du monde, Jorge Mendes, n’a pas encore fini de gérer la carrière de Cristiano Ronaldo. Après avoir participé à l’éclosion de l’un des plus grands footballeurs de l’Histoire, il a su l’accompagner pour obtenir les meilleurs contrats possible tout au long de sa carrière.

Le tour de force de Jorge Mendes

Et ce n’est peut-être pas terminé. Cristiano Ronaldo pourrait faire un dernier tour en Europe et Jorge Mendes pourrait chercher à le sortir de la Juventus pour signer un contrat de deux ans. Il sait que le PSG est l’un des rares clubs à pouvoir lui offrir un contrat de folie et c’est la raison pour laquelle il fait jouer ses réseaux pour convaincre QSI.