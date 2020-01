Les dirigeants marseillais pourraient bien devoir choisir entre Sanson et Thauvin lors du prochain marché des transferts.

L’OM va devoir vendre des joueurs lors du prochain marché des transferts pour faire entrer de l’argent dans les caisses. Villas-Boas veut bien sûr conserver ses meilleurs éléments, mais il semble clair qu’il va devoir faire un choix entre Sanson et Thauvin.

Plutôt Sanson ?

Ces deux joueurs sont parmi les plus demandés et les plus valorisés. Dans le même temps, ils ne s’entendent pas très bien et il serait donc bon d’en laisser un des deux boucler ses valises. En l’état actuel des choses, c’est peut-être Sanson qui a le plus de chances de partir, car il pourrait recevoir de belles offres de Premier League.