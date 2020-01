Le PSG va devoir trancher pour les gardiens la saison prochaine et c’est bien Areola qui pourrait se retrouver sur le marché.

Les dirigeants du PSG vont devoir prendre une décision l’été prochain au sujet des gardiens de but. Si Navas devrait bien conserver son poste de numéro 1, on se demande qui sera la doublure du club l’an prochain. Sergio Rico aimerait conserver ce poste derrière Navas et cela semble bien parti.

Pas trop exigeant ?

Le PSG va également récupérer Areola de retour de prêt et c’est sans doute ce dernier qui devrait être mis sur le marché des transferts. Areola va chercher un poste de titulaire et le PSG ne devrait pas se montrer trop exigeant pour lui afin de lui permettre de donner un nouvel élan à sa carrière.