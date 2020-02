Les dirigeants phocéens vont sans doute devoir choisir entre Thauvin et Sanson pour savoir lequel doit être vendu en juin.

Thauvin et Sanson ne sont pas les meilleurs amis du monde. Les deux joueurs ne s’entendent pas vraiment et il va sans doute falloir en pousser un vers la sortie lors du prochain marché des transferts. Mais lequel ? Sanson est celui qui est le plus sollicité, mais Thauvin est dans une situation contractuelle délicate.

Lequel vendre ?

Thauvin est lié avec l’OM jusqu’en 2021 et s’il ne prolonge pas il va falloir le vendre pour ne pas courir le risque de le voir partir libre dans un an. Vendre les deux joueurs en même temps serait un coup sans doute trop dur pour les Phocéens qui vont devoir garder une équipe compétitive s’ils se qualifient pour la Ligue des champions.