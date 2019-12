Sur les tablettes du PSG depuis plus d’un an, le milieu de terrain Allan est plus que jamais appelé à rejoindre Paris.

Les probables départs de Julian Draxler et Leandro Paredes lors de ce mercato d’hiver incitent le PSG à étudier plusieurs pistes au milieu du terrain. Leonardo a dressé une short-list de joueurs susceptibles de venir à Paris, cet hiver ou l’été prochain.

Naples avance sur Lobotka

Positionné sur Allan (Naples), le PSG pourrait activer ce dossier dans les semaines à venir. En effet, Naples serait en train de finaliser l’arrivée de Stanislav Lobotka en provenance du Celta Vigo. Ce dernier serait le successeur d’Allan. Par ailleurs, Naples serait sur le point de prolonger son Brésilien jusqu’en 2024 (sûrement en échange du bon de sortie qu’il espère depuis un an). Une manière d’augmenter sa valeur et son prix de vente pour cet été. Son départ vers le PSG ne fait plus l’ombre d’un doute.