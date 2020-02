Même si les discussions n’ont pas pu aboutir lors du mercato hivernal, la Juventus reste très intéressée par Kurzawa.

On a beaucoup parlé d’un possible échange entre Kurzawa et De Sciglio lors du mercato hivernal avant que les dirigeants de la Juventus ne mettent finalement un stop à toutes les négociations. Néanmoins, le club italien reste très intéressé par le défenseur français du PSG.

Kurzawa n’attend que ça

La Juventus aurait bien l’intention de transmettre une offre de contrat au défenseur qui sera en fin de bail en juin et qui pourrait donc venir sans le moindre centime d’indemnité. Des discussions sont toujours en cours pour ce transfert et Kurzawa se verrait bien en Italie.