Si l’OM a des vues sur Islam Slimani, son profil n’a pas que des partisans au sein du club. Et pour cause.

André Villas-Boas se cherche un attaquant supplémentaire. Pour aller batailler sur la scène européenne, il sait que l’OM doit pouvoir s’appuyer sur un renfort offensif de poids et pouvoir disposer de plusieurs options. Si le profil de Mbaye Niang le séduit, celui d’Islam Slimani plairait également.

Slimani trop vieux ?

Mais la piste Slimani a moins de partisan au sein de l’état-major marseillais. Et pour cause… A 32 ans, Slimani a beau être un joueur efficace, il n’incarne pas l’avenir. Du haut de ses 25 ans, Niang a plus de ressources et de raisons de venir à l’OM. Par ailleurs, Monaco n’a pas encore statué sur l’avenir de son attaquant. Pris en grippe par Robert Moreno, Slimani aura peut-être plus de chance avec le nouveau coach, Niko Kovacs.