On évoque un tarif de 11 millions d’euros pour le transfert de Bouna Sarr mais est-ce une somme suffisante ?

On parle d’un possible transfert de Bouna Sarr au prochain marché des transferts et il est vrai que le défenseur de l’OM plaît beaucoup à plusieurs formations anglaises, mais encore faut-il avoir une idée du prix qui pourrait être demandé pour lui. La presse anglaise insiste sur l’intérêt de Everton.

Une somme suffisante ?

Mais le prix évoqué a de quoi surprendre. Les journaux anglais assurent que l’OM pourrait demander 11 millions d’euros pour son défenseur. Une somme qui semble relativement basse quand on voit à quel point il est important pour l’OM. Est-ce une somme suffisante ?