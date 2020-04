Nombreux sont les clubs prêts à faire une très grosse offre pour Sancho. Mais un premier gros pourrait se retirer.

Jadon Sancho fait rêver les meilleurs clubs du monde et il pourrait bien quitter Dortmund lors de la prochaine intersaison. Le jeune international anglais est sur les tablettes de quasiment tous les gros clubs de Premier League et des offres de plus de 100 millions d’euros vont être faites.

Pas de surenchère

Mais selon les informations de la presse anglaise, un club pourrait bien s’être déjà retiré de la course à sa signature. Il s’agirait de Liverpool qui estime que ce transfert est bien trop élevé pour le joueur et qui ne veut pas rentrer dans une surenchère qui pourrait dépasser les 120 millions.