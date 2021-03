Alors que McCourt ne cesse d’affirmer que le club n’est pas à vendre, l’OM serait dans le viseur de nouveaux fonds d’investissement.

On n’a pas fini de parler d’une possible vente de l’OM. Alors que McCourt a fait la tournée des supporters récemment pour affirmer que le club n’était pas à vendre et qu’il voulait relancer ses investissements dans les mois à venir, certains journaux restent persuadés que l’OM pourrait être cédé.

L’OM encore étudié

Ainsi, la presse italienne a récemment évoqué le nom du fonds d’investissement BC partners qui souhaiterait faire un investissement dans le monde du football et qui étudie le profil de plusieurs clubs. Mais McCourt est-il prêt à accepter une offre sérieuse pour Marseille ?