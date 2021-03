Les dirigeants de QSI commencent à craindre que Mbappé n’étire sa réflexion encore quelques semaines au sujet de sa prolongation.

Mbappé a bien pris la décision de ne pas bouger l’été prochain, mais cela ne suffit bien sûr pas pour le PSG. Le joueur sera en fin de contrat au mois de juin 2022 et Pris ne peut pas se permettre de le voir partir dans un an sans récupérer le moindre centime. Il faut le prolonger au plus vite.

Un impact sur le recrutement

Mais Mbappé n’est pas pressé et cela peut se comprendre. Sans clause libératoire, le joueur hésite à prolonger et pourrait poursuivre sa réflexion au-delà de l’été prochain. Plus le temps passe et moins le PSG va avoir la main pour la prolongation de son joueur. Et cela pourrait avoir un impact sur tout le recrutement à venir.